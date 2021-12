Inter | Inzaghi | «Ogni sconfitta fa male»

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ricorda lacontro la Lazio parlando alla Gazzetta dello Sport: “fama se ne può uscire più forti: il ko dell’Olimpico è uno di quei casi”. Poi una curiosità sulla sostituzione quasi sistematica dei giocatori ammoniti: “Da quando ci sono cinque cambi, ho sempre avuto attenzione a questo aspetto. Ai tempi della Lazio avevo richiamato Leiva, ammonito, ma prese il secondo giallo prima della sostituzione e in dieci non riuscimmo a vincere”. Infine, proiezione verso gli ottavi di Champions League: “Sappiamo cosa ci aspetta, avrei voluto evitare il Liverpool. La squadra dovrà essere molto intensa ma prima di quella partita ci saranno diverso giorni da vivere molto intensamente”.

Commenta per primo Chi si aspettava un'in difficoltà dopo l'addio di Conte è rimasto senz'altro deluso. Simone, dopo un breve periodo di assestamento, ha continuato a far volare i nerazzurri, campioni d'inverno con quattro ...... "Penso che le cessioni di Hakimi e Lukaku fossero la ragione della sua uscita, ma la realtà dice chee Marotta con qualche aggiustamento stanno facendo funzionare l'anche meglio di ...L’ex presidente lancia qualche frecciatina ad Antonio Conte che ha lasciato l’Inter in estate: Inzaghi e Marotta stanno dimostrando che funziona ...Chi si aspettava un’Inter in difficoltà dopo l’addio di Conte è rimasto senz’altro deluso. Simone Inzaghi, dopo un breve periodo di assestamento, ha continuato a ...