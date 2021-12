Il Sudafrica dice addio all'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le campane della cattedrale di Saint George a Città del Capo suoneranno per 10 minuti al giorno quotidianamente questa settimana per l'arcivescovo Desmond Tutu, l'eroe Sudafricano anti - apartheid ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le campane della cattedrale di Saint George a Città del Capo suoneranno per 10 minuti al giorno quotidianamente questa settimana per l', l'eroeno anti - apartheid ...

Advertising

Daniele36849272 : @Carlo96446381 Amica rumena da 25 anni in Italia è andata per Natale a casa. Dice che probabilmente non ritorna più… - ParliamoDiNews : Il Sudafrica dice addio all`arcivescovo sudafricano Desmond Tutu – Libero Quotidiano #sudafrica #addio… - romi_andrio : RT @539th: In SudAfrica i positivi asintomatici non dovranno più stare in isolamento. Sospesa ogni attività di contact tracing. Il governo… - IvoMandarino : @GiovannaCalabr9 Ma, sai, la situazione è variegata perché sono andati tutti in posti diversi. Talora ho anche info… - Shivathelabdog : RT @539th: In SudAfrica i positivi asintomatici non dovranno più stare in isolamento. Sospesa ogni attività di contact tracing. Il governo… -