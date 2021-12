Il presidente del Pisa | ' Lucca al Milan? A giugno se ne può parlare'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Se non sarà a gennaio, sarà senz'altro in estate. Ildovrà rimettere mano all'attacco, perché è impensabile andare avanti con questi giocatori anche la prossima stagione. Quando Ibra, ammesso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presidente del

La Gazzetta dello Sport

Così ilPisa Giuseppe Corrado sulla sua squadra capolista nella Serie cadetta e lanciata verso la promozione. "Anche fare i playoff non sarebbe una delusione - aggiunge Corrado - ...L'austerity - si segnala - sarà guidata dagli Stati Uniti , in parte perché i loro problemi di inflazione sembrano più gravi che nel restomondo Ildella Federal Reserve Jerome Powell ...“Vorrei esprimere la gratitudine dei calabresi e del Presidente della Regione ai ‘soldati’ della battaglia contro il Covid. Mi riferisco a tutti quei medici e agli infermieri, che anche in questi ...Ospedale Chidichimo: eppur si muove! Agli inizi del nuovo anno alla Lungodegenza sarà aperto e affiancato il Reparto di Medicina Generale che, secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori, dovrebb ...