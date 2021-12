I 10 miliardari che nel 2021 si sono arricchiti di più

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilconferma una tendenza: indipendentemente da quanto accade nel mondo, gli affari deivanno sempre meglio. I Paperoni del nostro pianeta stanno diventando sempre più ricchi e la top 10 di Forbes mostra che non solo mantengono la loro posizione in classifica, ma la rafforzano incrementando in modo esponenziale i propri capitali. Da Elon Musk a Jeff Bezos Il ricco dei ricchi Elon Musk non è stato l'unico a vedere crescere il conto in banca e ad ammirare il valore delle sue azioni mentre schizzano alle stelle. In questi ultimi 12 mesi, Larry Ellison, Larry Page o Steve Ballmer, il proprietario della squadra di basket Los Angeles Clippers ed ex CEO di Microsoft, hanno aggiunto più di 30 miliardi ciascuno alla propria ricchezza. Sia Google, sia l'azienda fondata da Bill Gates hanno avuto ottimi risultati chestati ...