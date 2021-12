Falchi e colombe Così la pandemia divide le banche centrali sull’inflazione

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Un anno è lungo e possono cambiare tante cose. Se c’è una lezione arrivata dalla grandeche tiene sotto scacco il mondo da due anni è che i programmi, di qualsiasi natura essi siano, vanno fatti a media scadenza e possibilmente flessibili, in grado cioè di adattarsi a nuovi e repentini cambiamenti. Ed è esattamente quello che è successo nel campo delle politiche monetarie, con le grandiche sono partite con un approccio per poi rivederlo in corso d’opera. Ma non tutte lesono diventate. In altre parole, le principalichiuderanno l’anno su posizioni decisamente divergenti. In realtà, le maggiori assonanze riguardano il ritiro delle misure di emergenza, ovvero gli acquisti imponenti di titoli di Stato che hanno ...