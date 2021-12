Ex Napoli | Simone Verdi saluta il Torino | vicino ad un’altra squadra in Serie A

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano“: è questa la storia d’amore frae il Bologna. Il calciatore, al momento di proprietà del, potrebbe pensare ad un suo ritorno nel club rossoblù, nel quale ha mostrato le sue doti avviando la sua carriera., dopo aver chiuso il suo capitolo a Bologna, si trasferì aa disposizione di mister Carlo Ancelotti, un’avventura che però non ha dato nulla di concreto portando il calciatore ad abbandonare la città cercando nuove aspirazioni a, Fiorentina-Ma stando a quanto si legge su Tuttosport, anche l’avventura disarebbe destinata a un addio considerando che il calciatore è stato messo ai margini dal ...

Advertising

repubblica : Simone, minorenne e diabetico: booster negato e il Covid lo contagia [di Antonio di Costanzo] - ilnapolionline : L'ex Napoli Simone Verdi è risultato positivo al Covid-19 - - rep_napoli : Simone, minorenne e diabetico: booster negato e il Covid lo contagia [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… - guiodic : RT @repubblica: Simone, minorenne e diabetico: booster negato e il Covid lo contagia [di Antonio di Costanzo] - trecarte : Simone, minorenne e diabetico: booster negato e il Covid lo contagia -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Simone

La Repubblica

ASCOLTA Digne Inter: Marotta sfida ilper il terzino che potrebbe lasciare l'Everton. Tutti gli aggiornamenti L'Inter è interessata ...come il profilo del francese piaccia e non poco a...... con quattro e sette punti di vantaggio rispettivamente su Milan eche ad un certo punto ... Sono liberi di testa, sono in una fase positiva e poi vedo cheInzaghi sta facendo ruotare bene ...Simone Verdi pare positivo al Covid. Lo ha fatto sapere su Instagram Laura Della Villa, compagna del calciatore e figlia del presidente di ...Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ha fatto il punto sul mercato di alcuni dei principali club di Serie A tra cui Inter, Milan e Napoli.