Dakar 2022, il percorso e le 12 tappe ai raggi X. I momenti chiave e dove si deciderà la corsa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Saranno 4.258 i chilometri che tutti i protagonisti della Dakar dovranno affrontare nelle 12 prove previste. Lo spettacolo è assicurato nel deserto dell'Arabia Saudita che per il terzo anno consecutivo accoglierà questa speciale manifestazione che come sempre vedrà al via auto, moto, quad e camion. Il percorso è completamente differente rispetto alla passata edizione. La sabbia sarà protagonista sin da subito in un itinerario che inizierà e si concluderà in quel di Jeddah, città che ad inizio mese ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1. La prima competizione sarà subito ad 'Anello' con partenza ed arrivo in quel di Hail, dalla seconda si inizierà a fare sul serio e la classifica potrebbe subito delinearsi in modo importante. Gli equipaggi o i centauri presenti dovranno fare i conti con il primo segmento Marathon, prove in cui gli equipaggi non ...

