Covid, le notizie di oggi. Aumentano infezioni tra under 20, ancora voli cancellati. LIVE (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron spinge i contagi, soprattutto tra i più giovani. Nell'ultimo bollettino, poco più di 24 mila nuovi casi, ma a fronte di pochi tamponi, 81 i morti. Continua la corsa al tampone, file e attese di ore in alcune città. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Un anno fa arrivavano le prime dosi in Italia. Contagi in salita nel Regno Unito e in Francia, migliaia i voli cancellati, soprattutto verso gli Stati Uniti. In Germania ha funzionato il lockdown per i non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron spinge i contagi, soprattutto tra i più giovani. Nell'ultimo bollettino, poco più di 24 mila nuovi casi, ma a fronte di pochi tamponi, 81 i morti. Continua la corsa al tampone, file e attese di ore in alcune città. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Un anno fa arrivavano le prime dosi in Italia. Contagi in salita nel Regno Unito e in Francia, migliaia i, soprattutto verso gli Stati Uniti. In Germania ha funzionato il lockdown per i non vaccinati

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record, in 24 ore i nuovi positivi sono 54.762, 141 le vittime. Superata la soglia dei 500mila p… - milkoscagl : RT @sbkls79: batteriche ospedaliere. Un numero superiore ai decessi registrati in Italia nel biennio 2020-21 attribuiti al covid (137000 ci… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ammassati e senza mascherina in un bar, tra i giovani anche un carabiniere -… -