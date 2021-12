Covid | contro la pandemia screening | terze dosi e Novavax | il piano di Figliuolo

(Di lunedì 27 dicembre 2021)a tappeto nelle scuole, mascherine Ffp2 e Ffp3 al personale scolastico di alcuni istituti e, soprattutto,di vaccinoil coronavirus. Sono queste le linee principali su cui il commissario straordinario all’emergenza-19 Francescosta lavorando per fermare l’avanzata della variante Omicron, responsabile del forte aumento di contagi che negli scorsi giorni hanno toccato i numeri più alti di sempre in Italia: nel bollettino del 25 dicembre erano 54.762. Un’altra armalaarriverà “tra gennaio e febbraio”. Si tratta di, l’ultimo vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che, come spiegain un’intervista al Corriere della Sera, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid contro

... dove indossarle e cosa cambia col decreto Festività Scuola, screening e rientro in classe per prof e studenti con mascherina Ffp2 Che il vaccino sia l'arma fondamentaleil- 19 è ...... dice al Messaggero Walter Ricciardi, secondo cui a gennaio l'impennata dei contagi sarà impetuosa, ma l'Italia quest'anno ha lottato beneil virus. Però non si tornerà al lockdown, non per ...Greg Monroe è tornato ufficialmente in NBA. Il lungo ha firmato un contratto con i Minnesota Timberwolves, quest’ultimi privati ??di 8 giocatori (protocollo COVID). Monroe ha firmato un accordo di 10 ...Almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenzemancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli italiani ...