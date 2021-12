Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vedere stasera in tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai e Rai 1 HD: Cenerentola Per gli appassionati di film di fantasia, da non perdere stasera, su Rai 1 e Rai 1 HD, il film Disney, tratto dall’omonimo cartone animato Cenerentola. Quando suo padre muore inaspettatamente, la giovane Ella si ritrova in balia della sua crudele matrigna e delle sue sorellastre. Ma lei è una persona che non rinuncia alla speranza e le fortune di Ella iniziano a cambiare dopo aver incontrato un affascinante sconosciuto. Tv8 e Tv8 HD: Indiana Jones e l’ultima crociata Per gli appassionati di film d’avventura, da non perdere stasera, su Tv8 e Tv8 HD, il film con Harrison ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai e Rai 1 HD: Cenerentola Per gli appassionati di film di fantasia, da non perdere, su Rai 1 e Rai 1 HD, il film Disney, tratto dall’omonimo cartone animato Cenerentola. Quando suo padre muore inaspettatamente, la giovane Ella si ritrova in balia della sua crudele matrigna e delle sue sorellastre. Ma lei è una persona che non rinuncia alla speranza e le fortune di Ella iniziano a cambiare dopo aver incontrato un affascinante sconosciuto. Tv8 e Tv8 HD: Indiana Jones e l’ultima crociata Per gli appassionati di film d’avventura, da non perdere, su Tv8 e Tv8 HD, il film con Harrison ...

