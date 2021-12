Cosa è successo alla Fiorentina?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Lade Italiano: victoria o muerte”. Non serve conoscere lo spagnolo per tradurre il titolo che El Pais ha dedicatosquadra viola. Finoscorsa settimana, laera stata detentrice di un record unico tra i maggiori campionati di tutta Europa: era l’unica a non aver mai pareggiato. O aveva vinto (10 volte, ovvero più di quanto aveva fatto in tutta la scorsa stagione) o aveva perso. Ovviamente come ogni record, una volta superato, perde ogni valore. Insomma, se c’è stato ben poco spazio per i pareggi nei primi quattro mesi della stagione, ora lane ha conosciuti ben due di fila. Anche se Italiano è convinto che siano una "innaturale conclusione delle partite" è sempre meglio che uscire a mani vuote. Il pari con il Sassuolo è stato vissuto come una vittoria per il ...