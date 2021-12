Ballando con le Stelle, tragedia sfiorata: “Zoppica ma sta meglio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nei giorni scorsi la tragedia sfiorata, adesso il racconto di come sta vivendo questi giorni: la testimonianza del giudice di Ballando Con Le Stelle Pochi giorni fa, Carolyn Smith ha rischiato di vivere un Natale meno felice del solito: hanno sparato al cane. Con un lungo video su Instagram, infatti, la giudice di Ballando Con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nei giorni scorsi la, adesso il racconto di come sta vivendo questi giorni: la testimonianza del giudice diCon LePochi giorni fa, Carolyn Smith ha rischiato di vivere un Natale meno felice del solito: hanno sparato al cane. Con un lungo video su Instagram, infatti, la giudice diCon L'articolo proviene da Inews.it.

