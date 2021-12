Antonio Conte ha già conquistato i tifosi del Tottenham. Sentite che coro (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'atmosfera negli stadi inglesi è, da sempre, unica e inimitabile. E a renderla tanto speciale ci sono anche i cori dei tifosi, di tutti i tifosi, perché da quelle parti non esiste la curva, ma un insieme di persone che all'unisono intonano cori per i loro idoli. Ci sono i momenti da brivido come quando ad Anfield si alzano le sciarpe e tutto lo stadio intona You'll never walk alone, o momenti più leggeri come quando cantano per un giocatore o un allenatore. Lo sa bene Antonio Conte, che da quasi due mesi siede sulla panchina del Tottenham e ha già fatto innamorare i tifosi degli Spurs. Ancora imbattuto in campionato, Conte ha già riportato il Tottenham al quinto posto in classifica, ridando entusiasmo all'intera tifoseria che l'ha eletto a beniamino. ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'atmosfera negli stadi inglesi è, da sempre, unica e inimitabile. E a renderla tanto speciale ci sono anche i cori dei, di tutti i, perché da quelle parti non esiste la curva, ma un insieme di persone che all'unisono intonano cori per i loro idoli. Ci sono i momenti da brivido come quando ad Anfield si alzano le sciarpe e tutto lo stadio intona You'll never walk alone, o momenti più leggeri come quando cantano per un giocatore o un allenatore. Lo sa bene, che da quasi due mesi siede sulla panchina dele ha già fatto innamorare idegli Spurs. Ancora imbattuto in campionato,ha già riportato ilal quinto posto in classifica, ridando entusiasmo all'intera tifoseria che l'ha eletto a beniamino. ...

