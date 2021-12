Variante Omicron | si lavora per la scuola in presenza a Gennaio

(Di domenica 26 dicembre 2021) Eppure, per scongiurare queste rischio il Governo ha pubblicato un decreto in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre per evitare questa eventualità. Nove milioni subito per il tracciamento , più altri 14,...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

... evidenziando l'importanza della terza dose in un contesto caratterizzato dalla diffusione della. "Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel ...Stanno infatti aumentando vertiginosamente i casi positivi in Italia, a causa anche della nuova, ormai presente in 89 Paesi secondo l'OMS. Il rischio concreto è che per i troppi ...I 54.762 casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore hanno fatto segnare un nuovo record dall'inizio della pandemia. Anche l'Abruzzo peggiora con i 772 casi di Natale: è record nel Teraman ...Continua il tracciamento dei casi di sospetta variante Omicron: ai nove già individuati da Ats, ve ne sono altri sospetti, per i quali l’Azienda sanitaria è in attesa di ...