Sci alpino oggi, startlist prima prova discesa Bormio: orario, programma, tv, italiani al via (Di domenica 26 dicembre 2021) oggi, domenica 26 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 vedrà iniziare cinque giorni di eventi a Bormio, in Italia, con la prima prova cronometrata in vista della discesa libera maschile che aprirà la serie di gare in programma tra il 28 ed il 30 dicembre: la prima delle due prove scatterà alle ore 11.30. oggi non ci saranno diretta tv e diretta streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Per l’Italia disputeranno le due prove Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Sci ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021), domenica 26 dicembre, la Coppa del Mondo di sci2021-2022 vedrà iniziare cinque giorni di eventi a, in Italia, con lacronometrata in vista dellalibera maschile che aprirà la serie di gare intra il 28 ed il 30 dicembre: ladelle due prove scatterà alle ore 11.30.non ci saranno diretta tv e diretta streaming dellacronometrata dellalibera maschile, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Per l’Italia disputeranno le due prove Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Sci ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - KBOSAviation : RT @ItalianAirForce: Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tricolo… - apfelkinoko : RT @ItalianAirForce: Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tricolo… -