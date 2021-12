Rischio lockdown “silenzioso”: cosa succede se aumentano i contagi (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel Regno Unito di Boris Johnson il Sars-CoV-2 continua a circolare spinto dall’elevata contagiosità di Omicron. Ormai i record di casi riportati nei bollettini ufficiali sembrano fatti apposta per essere superati. Non a caso, in Gran Bretagna a Natale sono stati rilevati 122.186 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Si tratta del dato più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel Regno Unito di Boris Johnson il Sars-CoV-2 continua a circolare spinto dall’elevataosità di Omicron. Ormai i record di casi riportati nei bollettini ufficiali sembrano fatti apposta per essere superati. Non a caso, in Gran Bretagna a Natale sono stati rilevati 122.186 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Si tratta del dato più InsideOver.

Advertising

DonBartolo11 : @vitalbaa Tra l'altro è pure insensato. Se devi fare un lockdown per una categoria a rigor di logica lo fai per l… - ellamari53 : @MarcelloVivace @robersperanza @FNInfermieri I bonus vacanza escludevano il babysitterraggio x adulti.Appena usciti… - derabiendenzive : @dottorbarbieri Secondo lei c'è il rischio di un lockdown? - 539th : @Ettore16132251 @Antipeppe se conti che ogni caso con economia aperta ha almeno 10 contatti a rischio nei due giorn… - Radio1VivaVoce : @CostaAndrea70: 'Non è escluso che alcune regioni passeranno in arancione se situazione si aggrava. Trascorriamo na… -