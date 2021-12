Quarantena dopo un contatto con un positivo, quanti giorni dura e cosa cambia tra vaccinati e no vax (Di domenica 26 dicembre 2021) Abbiamo visto, e forse anche fatto, file chilometriche per poter fare un in vista dei cenoni delle festività. dopo le ultime restrizioni che il Consiglio dei Ministri ha imposto agli italiani a ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Abbiamo visto, e forse anche fatto, file chilometriche per poter fare un in vista dei cenoni delle festività.le ultime restrizioni che il Consiglio dei Ministri ha imposto agli italiani a ...

Advertising

parided : @CottarelliCPI Io mi farei un giro nel regno unito per vedere come va da loro con la variante omicron. Dopo di ché,… - thetommoowayt : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - gieeenne : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - caro2_carol : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - martipartyyy : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… -