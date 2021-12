Quali sono i supermercati aperti a Santo Stefano: dove comprare i tamponi (Di domenica 26 dicembre 2021) Oltre agli alimentari, in alcuni punti vendita potrete trovare anche i tamponi per il Covid a costo inferiore rispetto alla farmacia Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Oltre agli alimentari, in alcuni punti vendita potrete trovare anche iper il Covid a costo inferiore rispetto alla farmacia

Advertising

enricoruggeri : A volte si fanno rivoluzioni, è necessario. Ma non va dimenticato chi siamo, quali sono le nostre radici e dov’è la… - reportrai3 : In Italia ci sono quasi 120 milioni di televisioni, 15 milioni delle quali ormai hanno una connessione a internet.… - Inter : ?? | SOCIAL MOMENT Quali sono i momenti social preferiti di @hakanc10 e @EdDzeko? È il momento di scoprirlo ?? Po… - Adriana05922869 : RT @Lory_SCCP: Ci sono persone con le quali è sempre Natale perché ti fanno sentire un dono e sanno custodirti come tale. - augusto__65 : RT @enricoruggeri: A volte si fanno rivoluzioni, è necessario. Ma non va dimenticato chi siamo, quali sono le nostre radici e dov’è la nost… -