“Natale in ospedale”. Maddalena Corvaglia, l’annuncio via social preoccupa (Di domenica 26 dicembre 2021) Natale sicuramente non entusiasmante per Maddalena Corvaglia, costretta a recarsi in ospedale. Nessun problema fisico, è importante precisarlo, per la conduttrice televisiva e showgirl italiana, che però è andata a trovare una persona a lei molto cara che purtroppo non ha vissuto momenti bellissimi. Infatti, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema non di poco conto. E la donna ha spiegato tutto nei minimi dettagli, utilizzando il suo profilo ufficiale Instagram. Maddalena Corvaglia ha quindi scritto: “Buongiorno amici e buon Natale a tutti. Dove siete di bello? Io sono al San Raffaele, dove mia mamma è ricoverata da un po’ di giorni. Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica ed è da pochi giorni uscita dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)sicuramente non entusiasmante per, costretta a recarsi in. Nessun problema fisico, è importante precisarlo, per la conduttrice televisiva e showgirl italiana, che però è andata a trovare una persona a lei molto cara che purtroppo non ha vissuto momenti bellissimi. Infatti, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema non di poco conto. E la donna ha spiegato tutto nei minimi dettagli, utilizzando il suo profilo ufficiale Instagram.ha quindi scritto: “Buongiorno amici e buona tutti. Dove siete di bello? Io sono al San Raffaele, dove mia mamma è ricoverata da un po’ di giorni. Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica ed è da pochi giorni uscita dalla ...

Advertising

Tg3web : Un menù speciale per il pranzo di Natale dei malati di covid ricoverati all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'idea è… - matteosalvinimi : Intubato e operato mentre veniva al mondo per un raro tumore al cuore, salvato dalla competenza dei medici dell’osp… - emergency_ong : Dall'#Afghanistan arrivano gli #auguri di #Natale del nostro staff, che continua a prendersi cura di chi ne ha biso… - micdoingthings : @fioridiizucca no è risaputo che gli ospedali a natale sono chiusi quindi se fai un incidente muori direttamente su… - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Il sindaco Sala a Natale serve pasti caldi a mensa senzatetto. In mattinata visita a Ospedale Niguarda per portare doni… -