Migranti: sbarcati 490 nel porto di Crotone (Di domenica 26 dicembre 2021) Quattrocentonovanta Migranti sono sbarcati oggi nel porto di Crotone. Un primo sbarco é avvenuto all'alba, con 90 persone giunte a bordo di un veliero che era stato intercettato al largo da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Quattrocentonovantasonooggi neldi. Un primo sbarco é avvenuto all'alba, con 90 persone giunte a bordo di un veliero che era stato intercettato al largo da una ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarcati Migranti: sbarcati 490 nel porto di Crotone Quattrocentonovanta migranti sono sbarcati oggi nel porto di Crotone. Un primo sbarco é avvenuto all'alba, con 90 persone giunte a bordo di un veliero che era stato intercettato al largo da una motovedetta del Roan di ...

Nuovo naufragio in Libia: 28 corpi di migranti trovati su una spiaggia Centodieci persone sono arrivate, grazie all'aiuto della ong tedesca, sulle coste calabresi; altri 114 migranti sono sbarcati a Trapani sulla Ocean Viking. Nella notte sono sbarcati 89 persone a ...

Natale di sbarchi anche in Calabria: 100 migranti sbarcati nel crotonese - CalabriaMagnifica.it Calabria Magnifica Sbarcano a Crotone altri 490 nuovi migranti CROTONE – Quattrocentonovanta migranti sono sbarcati oggi nel porto di Crotone. Un primo sbarco é avvenuto all’alba, con 90 persone giunte a bordo di un veliero che era stato intercettato al largo da ...

Spagna: il corpo di un migrante trovato in spiaggia Un'imbarcazione con altre 16 persone è arrivata vicino a Murcia, mentre 18 sono state intercettate al largo di Almuñécar (Granada. Altre 56 persone sono sbarcate la scorsa notte alle Canarie, secondo ...

