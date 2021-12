Messa Santo Stefano in tv oggi 26 dicembre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma della Santa Messa di Santo Stefano su Rai Uno per oggi domenica 26 dicembre con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma della Santadisu Rai Uno perdomenica 26con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.

Advertising

vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - Carlothefirst : RT @DonPompei: Verrà inviato il gio 30 dic 2021 alle 8:00 AM Un santo Natale di cuore a tutti i miei amici e followers! La mia omelia alla… - newsbiella : Dopo Natale Biella in festa per Santo Stefano, messa con il vescovo Farinella e concerto in Duomo - LgScarl : @Nonha_stata Sti caxxi ,il vero cristiano lo fà tutto l'anno ,senza farsi tanta pubblicità e tutto ciò accompagnato… - davidenegri14 : Buon Santo Natale scomodo a tutti. Anche a quelli che nella settimana precedente le feste non ha passato notizie di… -