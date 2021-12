**Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori'** (9) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”, perché “questo –affermò il Capo dello Stato alla fine del 2020- è tempo di costruttori”. E dopo "un anno di lavoro intenso possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società". Questo grazie ad un “atteggiamento costruttivo" che "ha accomunato sovente maggioranza e opposizione”; perchè “ha funzionato il rapporto tra lo Stato e le Regioni, con i sindaci e con gli amministratori locali". "Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”, perché “questo –affermò il Capo dello Stato alla fine del 2020- èdi”. E dopo "un anno di lavoro intenso possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società". Questo grazie ad un “atteggiamento costruttivo" che "ha accomunato sovente maggioranza e opposizione”; perchè “ha funzionato il rapporto tra lo Stato e le Regioni, con i sindaci e con gli amministratori locali". "Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità ...

