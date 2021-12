**Mattarella: la bufera sul Csm, 'magistratura ritrovi rigore per salvaguardare indipendenza'** (2) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Poi la vicenda legata ai verbali di un'inchiesta della Procura di Milano contenenti rivelazioni sull'esistenza di una presunta loggia ‘Ungheria', consegnati a Pier Camillo Davigo, componente del Csm, e circolati con modalità ancora tutte da chiarire. Senza trascurare infine uno svolgimento dell'attività giudiziaria che non sempre è apparso alieno da ragioni che non fossero il semplice e doveroso esercizio dell'azione penale. Un "quadro sconcertante e inaccettabile" che secondo alcuni commentatori avrebbe richiesto interventi ben più radicali da parte del Capo dello Stato, andando oltre i pur severi e solenni richiami ripetuti in varie sedi ed occasioni, fino ad arrivare allo scioglimento del Csm. Un'ipotesi, quest'ultima, che Mattarella ha sempre escluso sin dall'estate del 2019, quando l'inchiesta Palamara produsse le prime conseguenze nefaste sull'attività a palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Poi la vicenda legata ai verbali di un'inchiesta della Procura di Milano contenenti rivelazioni sull'esistenza di una presunta loggia ‘Ungheria', consegnati a Pier Camillo Davigo, componente del Csm, e circolati con modalità ancora tutte da chiarire. Senza trascurare infine uno svolgimento dell'attività giudiziaria che non sempre è apparso alieno da ragioni che non fossero il semplice e doveroso esercizio dell'azione penale. Un "quadro sconcertante e inaccettabile" che secondo alcuni commentatori avrebbe richiesto interventi ben più radicali da parte del Capo dello Stato, andando oltre i pur severi e solenni richiami ripetuti in varie sedi ed occasioni, fino ad arrivare allo scioglimento del Csm. Un'ipotesi, quest'ultima, che Mattarella ha sempre escluso sin dall'estate del 2019, quando l'inchiesta Palamara produsse le prime conseguenze nefaste sull'attività a palazzo ...

La foto del nazista Degrelle accanto a quella di Mattarella: bufera su un segretario comunale Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...

Segretario comunale nella bufera per due Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...

Come ha riportato ieri Repubblica, il funzionario di Pavia ha esibito a lungo il ritratto del nazista Léon Degrelle alle spalle della sua scrivania, nella stanza a lui riservata in municipio.

Segretario comunale nella bufera per due foto Il segretario comunale Cingolani potrebbe essere sanzionato per due foto appese nel suo ufficio: una di Mattarella e una del nazista Degrelle ...

Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...Due foto dietro la scrivania: una del presidente della Repubblica Sergio, l'altra del nazista belga Leon Degrelle in divisa delle Waffen SS. È quanto è appeso " secondo la denuncia dell'Anpi " nell'ufficio municipale dell'avvocato Mariano Cingolani segretario ...Come ha riportato ieri Repubblica, il funzionario di Pavia ha esibito a lungo il ritratto del nazista Léon Degrelle alle spalle della sua scrivania, nella stanza a lui riservata in municipio.Il segretario comunale Cingolani potrebbe essere sanzionato per due foto appese nel suo ufficio: una di Mattarella e una del nazista Degrelle ...