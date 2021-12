Il Natale di Alessandro Basciano tra baci appassionati e un lutto in famiglia (Di domenica 26 dicembre 2021) Alessandro Basciano ha passato un Natale molto movimentato nella casa del Grande Fratello Vip 6. La sua vicinanza con Sophie Codegoni è diventata sempre più intensa e fisica. I due ormai passano tantissimo tempo insieme e non sono mancati gli sviluppi natalizi nel loro rapporto. Il bacio di Alessandro I due protagonisti di Uomini e Donne sono arrivati finalmente al bacio. Ma non uno tradizionale, Sophie Codegoni ha deciso di mettere la mano davanti per non cedere alla passione. La modella pensa così facendo di limitare un po’ il suo feeling con Basciano, visto che fino a pochi giorni fa era tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Probabilmente ha timore del giudizio della gente a casa e non ha tutti i torti. Sul web i commenti sulla relazione tra i due sono ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 26 dicembre 2021)ha passato unmolto movimentato nella casa del Grande Fratello Vip 6. La sua vicinanza con Sophie Codegoni è diventata sempre più intensa e fisica. I due ormai passano tantissimo tempo insieme e non sono mancati gli sviluppi natalizi nel loro rapporto. Ilo diI due protagonisti di Uomini e Donne sono arrivati finalmente alo. Ma non uno tradizionale, Sophie Codegoni ha deciso di mettere la mano davanti per non cedere alla passione. La modella pensa così facendo di limitare un po’ il suo feeling con, visto che fino a pochi giorni fa era tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Probabilmente ha timore del giudizio della gente a casa e non ha tutti i torti. Sul web i commenti sulla relazione tra i due sono ...

