Green pass: Torino, in piazza senza mascherina una decina le persone identificate (Di domenica 26 dicembre 2021) Torino, 26 dic. - (Adnkronos) - Una decina di persone che ieri hanno partecipato al presidio No Green pass in piazza Castello sono state identificate dalla Digos torinese perché erano senza mascherina e nei prossimi giorni verranno sanzionata. All'iniziativa che si è svolta con la distribuzione ai presenti di panettone e pandoro hanno partecipato poco più di una cinquantina di persone. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021), 26 dic. - (Adnkronos) - Unadiche ieri hanno partecipato al presidio NoinCastello sono statedalla Digos torinese perché eranoe nei prossimi giorni verranno sanzionata. All'iniziativa che si è svolta con la distribuzione ai presenti di panettone e pandoro hanno partecipato poco più di una cinquantina di

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - Stebox2 : RT @L3onard___: In Romania il popolo ieri ha assaltato il parlamento. Il governo ha abolito immediatamente il green pass per i lavoratori p… - monica_perico : RT @periucs: Docenti no vax sospesi chiedono 15mila euro di risarcimento ai presidi: non compete a loro verificare il Green pass https://t.… -