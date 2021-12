Vacanze di Natale oltreoceano per i calciatori del Napoli: dove sono Ghoulam e Rrahmani (Di sabato 25 dicembre 2021) Ghoulam a New York I calciatori del Napoli si stanno godendo i giorni di vacanza concessi da Luciano Spalletti in vista della sosta natalizia. Qualcuno ha deciso di restare in città, mentre altri ne hanno approfittato per fare una gità oltre oceano. Ghoulam a New York a New York per vedere l’NBA È il caso di Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, grande appassionato di basket, è infatti stato a New York per assistere al match di NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks. L’algerino ha postato su Instagram una sua foto in prima fila nel glorioso Madison Squadre Garden. Vacanze di Natale a Dubai per Rrahmani Anche Amir Rrhamani ha preferito godersi un viaggio all’estero. Il difensore kosovare ha però scelto di andare in vacanza a Dubai. Come si ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 dicembre 2021)a New York Idelsi stanno godendo i giorni di vacanza concessi da Luciano Spalletti in vista della sosta natalizia. Qualcuno ha deciso di restare in città, mentre altri ne hanno approfittato per fare una gità oltre oceano.a New York a New York per vedere l’NBA È il caso di Faouzi. Il terzino azzurro, grande appassionato di basket, è infatti stato a New York per assistere al match di NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks. L’algerino ha postato su Instagram una sua foto in prima fila nel glorioso Madison Squadre Garden.dia Dubai perAnche Amir Rrhamani ha preferito godersi un viaggio all’estero. Il difensore kosovare ha però scelto di andare in vacanza a Dubai. Come si ...

Advertising

Corriere : Green pass per gli alberghi e cancellazione della prenotazione: le regole per le vacanze - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - 13HyunsukChoi : RT @Treasure_italia: BUON NATALE TEUME !! ???? Che possiate passare queste vacanze felici e con serenità !! ?? CHRISTMAS WITH TREASURE #Chris… - Innovandiamo : RT @SofiaOmbra: Due miei compagni di classe sono positivi al covid. Sono in isolamento fiduciario chiusa in casa per tutte le vacanze di Na… - sborra_boy : RT @SofiaOmbra: Due miei compagni di classe sono positivi al covid. Sono in isolamento fiduciario chiusa in casa per tutte le vacanze di Na… -