Urbi et Orbi di Natale, Francesco: “Niente scorciatoie: solo il dialogo porta alla fine delle guerre” (Di sabato 25 dicembre 2021) Città del Vaticano – «’Che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità?’ (Enc. Fratelli tutti, 198). In questo tempo di pandemia ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova; si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme». Lo ha affermato papa Francesco nel suo Messaggio natalizio ‘Urbi et Orbì, pronunciato dalla Loggia centrale di San Pietro.. «E anche a livello internazionale c’è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo – ha sottolineato -; ma queste sole, in realtà, conducono ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Città del Vaticano – «’Che cosa sarebbe il mondo senza ilpaziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità?’ (Enc. Fratelli tutti, 198). In questo tempo di pandemia ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova; si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme». Lo ha affermato papanel suo Messaggio natalizio ‘et Orbì, pronunciato dLoggia centrale di San Pietro.. «E anche a livello internazionale c’è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a sceglierepiuttosto che le strade più lunghe del– ha sottolineato -; ma queste sole, in realtà, conducono ...

