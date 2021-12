Ufo dal mar della Cina e false informazioni: facciamo chiarezza (Di sabato 25 dicembre 2021) Saranno ben pochi coloro che negli ultimi giorni non hanno visto questo filmato in cui tra le nuvole si notano globi luminosi che appaiono e dopo pochi secondi scompaiono, con il sottofondo sonoro di un pilota che descrive quanto osservato con frasi pittoresche. Le varie didascalie ci raccontano di un pilota militare americano che stava sorvolando il Mar Cinese Meridionale, vicino ad Hong Kong. Il video sembra mostrare tre serie di quattro formazioni luminose, abbastanza distanti dall’osservatore, a 39000 piedi di altezza. Risalirebbe al 24 novembre scorso e, dopo essere stato ampiamente condiviso sui social media, viene commentato nei soliti modi che la rete ci sa dare: tantissimi hanno reagito definendole Ufo nella solita accezione impropria del termine, ovvero astronavi o navicelle pilotate da alieni, mentre altri si sono spinti a definirli ‘angeli’ o ‘sfere eteriche’. Ad onor del ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Saranno ben pochi coloro che negli ultimi giorni non hanno visto questo filmato in cui tra le nuvole si notano globi luminosi che appaiono e dopo pochi secondi scompaiono, con il sottofondo sonoro di un pilota che descrive quanto osservato con frasi pittoresche. Le varie didascalie ci raccontano di un pilota militare americano che stava sorvolando il Mar Cinese Meridionale, vicino ad Hong Kong. Il video sembra mostrare tre serie di quattro formazioni luminose, abbastanza distanti dall’osservatore, a 39000 piedi di altezza. Risalirebbe al 24 novembre scorso e, dopo essere stato ampiamente condiviso sui social media, viene commentato nei soliti modi che la rete ci sa dare: tantissimi hanno reagito definendole Ufo nella solita accezione impropria del termine, ovvero astronavi o navicelle pilotate da alieni, mentre altri si sono spinti a definirli ‘angeli’ o ‘sfere eteriche’. Ad onor del ...

BebaRandagia : @Me_nef8 @N_i_c_o_la Ohhh finalmente ho trovato un “ufo” uguale a me … poco , difficilmente e soprattutto dal vivo ?? - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Oggetti volanti non identificati fate attenzione: una fotocamera dotata di rete neurale convoluzionale si sta allenando a… - mediainaf : ?? Oggetti volanti non identificati fate attenzione: una fotocamera dotata di rete neurale convoluzionale si sta all… - Roberto28132743 : RT @gratacasola: Video dal dark web,storici su stranezze scientifiche,ufo,nazisti ed alieni. Pensiamo a qualcosa di diverso dal covid e dal… - giovannipollar9 : ?? Sette strutture (o UFO) nel cratere della luna?? riprese dal mio telesc... -