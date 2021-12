**Tv: nel 2021 il ‘duello’ si vax – no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (3) (Di sabato 25 dicembre 2021) (Adnkronos) – Ad appassionare il pubblico televisivo, scatenando infinite diatribe social (più o meno educate, più o meno edificanti) anche il crescendo, nel popolo ‘no vax’, della presenza di personaggi provenienti da vari ‘mondi’, da quello intellettuale a quello politico, giornalistico, culturale o sportivo, ritenuti ‘insospettabili’, che hanno sorpreso e vivacizzato l’agone televisivo. Tra essi i filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, e perfino l’ex calciatore Gianni Rivera che -ospite una sera a ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa- ha dato luogo ad un siparietto rimasto nella memoria del pubblico social e televisivo. “Ti sei vaccinato?”, ha chiesto Vespa al 78enne vice campione del mondo nel ’70 in maglia azzurra. “Non ci penso neanche”, ha risposto Rivera, suscitando sorpresa e sconcerto fra gli ospiti in studio e nello stesso conduttore e diventando, dal giorno successivo, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) (Adnkronos) – Ad appassionare il pubblico televisivo, scatenando infinite diatribe social (più o meno educate, più o meno edificanti) anche il crescendo, nel popolo ‘no vax’, della presenza di personaggi provenienti da vari ‘mondi’, da quello intellettuale a quello politico, giornalistico, culturale o sportivo, ritenuti ‘insospettabili’, che hanno sorpreso e vivacizzato l’agone televisivo. Tra essi i filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, e perfino l’ex calciatore Gianni Rivera che -ospite una sera a ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa- ha dato luogo ad un siparietto rimasto nella memoria del pubblico social e televisivo. “Ti sei vaccinato?”, ha chiesto Vespa al 78enne vice campione del mondo nel ’70 in maglia azzurra. “Non ci penso neanche”, ha risposto Rivera, suscitando sorpresa e sconcerto fra gli ospiti in studio e nello stesso conduttore e diventando, dal giorno successivo, ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Abbiamo ripercorso con Marco Da Graca le tappe più significative del suo 2021, soffermandoci anche su al… - Sakurauchi_Hime : RT @FinelliRomolo: @AuroraLittleSun Il clima d'odio che c'è nel Paese è atroce, ma lanciare il cappuccino a qualcuno fa poi passare dalla p… - anna__mia21 : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… - TV7Benevento : **Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (3)... - TV7Benevento : **Tv: nel 2021 il 'duello' si vax - no vax è stato il re del piccolo schermo, e il finale è col botto** (2)... -