(Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2021 è ormai agli sgoccioli e lo Staff di G-.ITun, il terzo insieme a, a chi ci ha sempre seguito, a chi è arrivato da poco e a chi ci seguirà domani! Per festeggiare questo 25 Dicembre Google ha deciso di portare infino al 5 Gennaio, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni che ha avuto però un rilascio molto travagliato. I bug al lancio sono stati davvero troppi, ma noi utentisiamo stati i più fortunati grazie a un porting effettuato direttamente dal Team di sviluppo diche ci ha fatto avere la migliore versione del gioco. Se non avete ancora acquistatoquesto potrebbe essere quindi il momento giusto per ...

Stadia vi augura un Buon Natale con Cyberpunk 2077 in sconto a 29,99€

