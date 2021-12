Scuola: per il ritorno in classe a studenti e personale mascherine Ffp2 fornite dal commissario per l'emergenza (Di sabato 25 dicembre 2021) La Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo Ffp2 e Ffp3. E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia". La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli ... Leggi su lastampa (Di sabato 25 dicembre 2021) La Struttura Commissariale dovrà fornire alscolastico e agli, anche universitari,di tipoe Ffp3. E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato dinazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia". La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli ...

Advertising

repubblica : Covid e scuola: mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - repubblica : Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - elio_vito : Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i m… - cammisa_massimo : Per me è arrivato il momento, in questi giorni invierò richiesta per la scuola parentale per mio figlio .ora basta - AmbaAradam : RT @autocostruttore: Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio E a carico di chi sarà l'acquisto, delle fam… -