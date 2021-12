Papa Francesco | benedizione Urbi et orbi | «Serve dialogo | la pandemia ha messo a dura prova le relazioni sociali»

(Di sabato 25 dicembre 2021) Città del Vaticano ? Il mondo del post-rischia di implodere per insufficienza di, come se tutti stessero scivolando in una evidente sordità, perdendo...

... "Dignità al lavoro, basta morti" IL MESSAGGIO DELPER IL NATALE Sta per avere inizio la Santa Messa di Natale su Rai 1 , ma nelle orecchie risuonano anche le parole con cuiha ...Non può mancare una riflessione diper gli auguri di buon Natale 2021 : ' Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua ...CITTÀ DEL VATICANO , 25 dicembre, 2021 / 12:12 AM (ACI Stampa).- A livello internazionale, c’è il rischio “di non voler dialogare”, e il rischio che “la crisi complessa ...Città del Vaticano – Il mondo del post-pandemia rischia di implodere per insufficienza di dialogo, come se tutti stessero scivolando in una evidente sordità, ...