Natale 2021, la regina Elisabetta omaggia il principe Filippo (Di sabato 25 dicembre 2021) LONDRA – La regina Elisabetta II ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il principe Filippo, nel suo messaggio del giorno di Natale, mentre celebrava la festa con una riunione di famiglia. Nel messaggio insolitamente personale trasmesso alle 15 GMT, la regina 95enne ha affermato che a lei e alla sua famiglia mancava molto il Duca di Edimburgo, morto a 99 anni ad aprile. Con un abito rosso e giro di perle, la regina ha parlato mentre era seduta a un tavolo dove era posta una sua foto con il marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del 60° anniversario di matrimonio (le nozze di diamante): “Il Natale puo’ essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo”, ha detto la sovrana britannica, che e’ ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 dicembre 2021) LONDRA – LaII ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il, nel suo messaggio del giorno di, mentre celebrava la festa con una riunione di famiglia. Nel messaggio insolitamente personale trasmesso alle 15 GMT, la95enne ha affermato che a lei e alla sua famiglia mancava molto il Duca di Edimburgo, morto a 99 anni ad aprile. Con un abito rosso e giro di perle, laha parlato mentre era seduta a un tavolo dove era posta una sua foto con il marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del 60° anniversario di matrimonio (le nozze di diamante): “Ilpuo’ essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo”, ha detto la sovrana britannica, che e’ ...

