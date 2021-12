Lutto per Alessandro Basciano, parla sua sorella (Di domenica 26 dicembre 2021) Un grave Lutto ha colpito la famiglia di Alessandro Basciano, dato che ieri – proprio il giorno di Natale – è venuto a mancare suo nonno. Ad annunciarlo è stata sua sorella Giorgia su Instagram. Condividendo uno scatto del nonno, la ragazza ha scritto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Il post è stato infine condiviso anche dal profilo di Alessandro Basciano che al momento è tutt’ora all’oscuro di questo fatto. Il Grande Fratello Vip ovviamente lo comunicherà quanto prima al tentatore che proprio ieri ha ricevuto un video messaggio da parte del figlio per gli auguri di Natale. Perdere un nonno è come perdere una parte di se stessi. Un confidente, un amico a cui puoi dire di tutto, una spalla su cui piangere. La ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021) Un graveha colpito la famiglia di, dato che ieri – proprio il giorno di Natale – è venuto a mancare suo nonno. Ad annunciarlo è stata suaGiorgia su Instagram. Condividendo uno scatto del nonno, la ragazza ha scritto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Il post è stato infine condiviso anche dal profilo diche al momento è tutt’ora all’oscuro di questo fatto. Il Grande Fratello Vip ovviamente lo comunicherà quanto prima al tentatore che proprio ieri ha ricevuto un video messaggio da parte del figlio per gli auguri di Natale. Perdere un nonno è come perdere una parte di se stessi. Un confidente, un amico a cui puoi dire di tutto, una spalla su cui piangere. La ...

