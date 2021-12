EX MILAN – Gattuso | momento difficile | il tecnico paga colpe non sue

Advertising

SirEdward2007 : “…Anche Gattuso mi caricava da allenatore. Quando l’ho affrontato a Napoli con il mio Milan ci siamo divertiti. Ogn… - quelloconlat : Catenacciari = Gattuso e D'Aversa Il primo si è sputtanato con Milan e Napoli, la prossima squadra o fa davvero be… - Rudi_Dauti : @PianetaMilan @SpursOfficial Avrei preferito un articolo su #Montella, #Gattuso, #Giampaolo, #Inzaghi ect invece di… - errex2008 : Rino Gattuso e' prima di tutto un Uomo (passato attraverso mille traversie), centrocampista del Milan e della Nazio… - sircertaldismo : @Luca100celleASR @alexXx_96_ Terna arbitrale di Milan Roma Arbitro: Franco Baresi Var: Alessandro Nesta Avar: Sil… -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN Gattuso

Pianeta Milan

Ilresta con regolarità al vertice della Serie. Mister Pioli guida con serenità un plotone ...avuto') alla lapidazione mediatica e social nella quale sono riapparsi anche i nostalgici di. ...L'ultima gara col, in cui Vicario ha responsabilità su almeno 2 dei 4 gol incassati, è l'... Da oggetto misterioso cona punto di riferimento con Spalletti la trasformazione è stata ...Annullata ufficialmente dopo 45 minuti, con i giocatori della Juventus presenti all’Allianz Stadium e quelli del Napoli in Campania. Avete letto bene, ad aprile la terza giornata di campionato. 7 apri ...La sfida fatica a decollare, con le due compagini che stanno più attente a difendere che offendere. Per l’ennesima volta Calvarese viene invitato al Var, ma in questa occasione non rivela alcuna irreg ...