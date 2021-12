Coppa d' Africa | Nigeria convoca Osimhen e Ola Aina

(Di sabato 25 dicembre 2021) L'attaccante del Napoli Victore il difensore del Torino Olaoluwasono tra iti del ct della, Augustine Eguavoen, per lad'al via il prossimo 9 gennaio in ...

Ora è ufficiale: Victor Osimhen parteciperà allad', in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. L'attaccante del Napoli, infatti, è stato convocato dalla Nigeria: nella lista dei 28 un altro "italiano", il torinista Aina. ...L'attaccante del Napoli Victor Osimhen e il difensore del Torino Olaoluwa Aina sono tra i convocati del ct della Nigeria, Augustine Eguavoen, per lad'al via il prossimo 9 gennaio in Camerun. Sono 28 i nomi contenuti nella lista da poco diramata dalla federazione nigeriana. La Nigeria è in un girone che comprende l'Egitto, il Sudan e ...Giunge con ufficialità la lista dei convocati della Nigeria e tra i nomi spunta quello del numero 9 azzurro, Victor Osimhen, ancora lontano dal rettangolo verde, dopo l’infortunio rimediato contro l’I ...Il centrocampista francese potrebbe raggiungere Torino. Kessie fa un assist alla Juve in questo senso. L'ultimo turno del girone di andata si è concluso nel migliore dei modi per la Juve che, è riusci ...