Buon Natale ai nostri 8 371 lettori

(Di sabato 25 dicembre 2021)ai8371Auguriamo a tutti ogni bene! Grazie di leggerci e di seguirci in così tanti. Ad ognuna delle 8.371 persone che sono iscritte alla nostra pagina Facebook un caro augurio die feste di tutto cuore! Dott. Emanuel Celano Informatica in Azienda – bologna – 25 Dicembre 2021 L'articolo proviene da .

Inter : ?? | NATALE Buon Natale nerazzurro a tutti! ???? #InterXmas - OfficialASRoma : ?? Buon Natale a tutti ???? ?? FORZA ROMA! ?? #ASRoma - fedefederossi : Buon Natale a tutti amici miei vi voglio bene. Vi regalerò un 2022 speciale ?????? - vittory64 : @silvia29luglio @NikMegaFake @N_i_c_o_la @silvertongue77 Ciao Silvia buongiorno e buon Natale ?? - BenassiLadies : RT @lu_cos: Buon Natale a tutti ???? -

Se l'usanza dell'albero diproviene dai culti pagani dell'Europa settentrionale e ... Nel Seicento hanno cominciato a farlo i nobili su invito del Papa, perché era unmodo per trasmettere la ...Il vecchio tronco è sempre lì, ad attendermi, come ogni giorno, per un nuovo istante di pace e di libertà: anche per. Si dice che in questa occasione si debba essere tutti più buoni. Premesso ...La recensione dell episodio finale di Hawkeye (1x06), l ultimo della serie Marvel dedicata ad Occhio di Falco che conclude l intreccio con una resa dei conti che coinvolge tutti i personaggi. È con un ...Pierluigi Magnaschi, direttore del quotidiano Italia Oggi, racconta del padre fante nella Prima Guerra Mondiale che fu incarcerato per avere gridato "Buon Natale!" ...