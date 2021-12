Advertising

zazoomblog : Berrettini adesso Scialla… Take it easy rilassati. Ascolta Santopadre! - #Berrettini #adesso #Scialla… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini adesso

SuperTennis

Anche, così razionale, rischia di strafare? "Da una parte ha una bellissima qualità: la sua positività, il suo impegno, la sua ricerca di diventare bravo. Ma, alla romana, gli diciamo: "..., in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha aggiornato sulla sua condizione fisica. ... Maviene il difficile: confermarsi a quei livelli per tutto l'anno'.L'anno che si sta chiudendo rimarrà nella storia per la serie incredibile di successi ottenuti e Malagò promette un 2022 altrettanto "importante" ...L’anno di Matteo Berrettini è stato altalenante, grandi traguardi raggiunti ma anche qualche infortunio di troppo. La stagione è iniziata con lo stop in Australia e chiuso con le lacrime della Atp Fin ...