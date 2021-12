Avete visto Amadeus da giovane, capellone e… : sembra suo fratello (Di sabato 25 dicembre 2021) Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo, da giovane capellone e simpatico: ecco i dettagli della vicenda Ha cambiato totalmente il modo di fare televisione e ha mostrato sempre al suo pubblico, ai fan e ai vertici dell’azienda Rai di essere una persona fantastica riuscendo ad affrontare una situazione difficile come la pandemia regalando momenti di spensieratezza con il Festival di Sanremo per ben due edizioni, ricoprendo il ruolo di direttore artistico al fianco dell’amico Fiorello: stiamo parlando di Amadeus. Il suo volto è associato anche a diversi quiz televisivi, uno che in particolare va in onda in questo periodo e accompagna gli italiani prima della cena è I Soliti Ignoti. In passato ha condotto L’Eredità e il Festivalbar al fianco di Alessia Marcuzzi. curiosità (foto web)Da ... Leggi su topicnews (Di sabato 25 dicembre 2021), il direttore artistico del Festival di Sanremo, dae simpatico: ecco i dettagli della vicenda Ha cambiato totalmente il modo di fare televisione e ha mostrato sempre al suo pubblico, ai fan e ai vertici dell’azienda Rai di essere una persona fantastica riuscendo ad affrontare una situazione difficile come la pandemia regalando momenti di spensieratezza con il Festival di Sanremo per ben due edizioni, ricoprendo il ruolo di direttore artistico al fianco dell’amico Fiorello: stiamo parlando di. Il suo volto è associato anche a diversi quiz televisivi, uno che in particolare va in onda in questo periodo e accompagna gli italiani prima della cena è I Soliti Ignoti. In passato ha condotto L’Eredità e il Festivalbar al fianco di Alessia Marcuzzi. curiosità (foto web)Da ...

