Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 17:45 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENE Roma. TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, VERSO FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION, CON DISPERSIONE DEL CARICO, ALL’ALTEZZA DEL KM 539+800. SULLA A24 Roma-TERAMO È STATO CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE. CHI DA NAPOLI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE VIENE DEVIATO IN A24 DOVE CONSIGLIAMO DI USCIRE A Roma EST, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE E POI PER LA A1 DIREZIONE FIRENZE. CODE SULLA A1 Roma NAPOLI DALLA DIRAMAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENE. TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DINORD, VERSO FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION, CON DISPERSIONE DEL CARICO, ALL’ALTEZZA DEL KM 539+800. SULLA A24-TERAMO È STATO CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE. CHI DA NAPOLI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE VIENE DEVIATO IN A24 DOVE CONSIGLIAMO DI USCIRE AEST, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE E POI PER LA A1 DIREZIONE FIRENZE. CODE SULLA A1NAPOLI DALLA DIRAMAZIONE ...

