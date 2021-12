Via libera al booster dopo 4 mesi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi. Lo decreta una circolare del ministero della Salute che sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 a 4 mesi. Sarà il Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo a indicare il via. "Sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale - si legge nella circolare - indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto". "Alla luce delle disponibilità di vaccini" il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo "sta organizzando il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili" fa sapere la struttura commissariale ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Il richiamo della dosesi farà a 4. Lo decreta una circolare del ministero della Salute che sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 a 4. Sarà il Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo a indicare il via. "Sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale - si legge nella circolare - indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto". "Alla luce delle disponibilità di vaccini" il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo "sta organizzando il dispositivo per anticipare a 4la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili" fa sapere la struttura commissariale ...

