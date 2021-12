Uomini e Donne: Alessandro Verdolini nuovo tronista? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Verdolini è stato uno dei corteggiatori di Andrea Nicole; la tronista ha deciso di portare avanti il suo percorso nel dating show solo con lui e con Ciprian. Alla fine però Andrea Nicole ha scelto Ciprian Aftim, i due hanno sorpreso tutti rivelando di aver trascorso la notte insieme. Alessandro è rimasto particolarmente deluso Leggi su omgossip.myblog (Di venerdì 24 dicembre 2021)è stato uno dei corteggiatori di Andrea Nicole; laha deciso di portare avanti il suo percorso nel dating show solo con lui e con Ciprian. Alla fine però Andrea Nicole ha scelto Ciprian Aftim, i due hanno sorpreso tutti rivelando di aver trascorso la notte insieme.è rimasto particolarmente deluso

Advertising

poliziadistato : Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini sono impegnati per la sicurezza e per il sostegno ai più fragili. Buon… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - Mov5Stelle : Il #SalarioMinimo può ridurre le disuguaglianze di trattamento economico e contrattuale tra donne e uomini nel mond… - PanizziMassimo : RT @SM_Difesa: #Auguri di #BuonNatale a tutti gli italiani dalle donne e dagli uomini delle #ForzeArmate????, sempre in prima linea per la si… - pccpla : RT @SM_Difesa: #Auguri di #BuonNatale a tutti gli italiani dalle donne e dagli uomini delle #ForzeArmate????, sempre in prima linea per la si… -