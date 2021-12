Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul presunto abbandono al GF Vip dopo la lite con Alfonso Signorini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Sonia Bruganelli è stata protagonista di un battibecco con il conduttore Alfonso Signorini. Per qualche istante, l’opinionista ha addirittura lasciato lo studio. Da allora, circolano voci sulla possibile sostituzione della moglie di Paolo Bonolis. Proprio mentre il toto-nomi sulla presunta sostituta si sta facendo sempre più insistente, la stessa Sonia ha deciso di rompere il silenzio, facendo luce sulla situazione. Sonia Bruganelli lascia il GF Vip dopo la lite con Alfonso Signorini: le presunte sostitute “Se non posso esprimermi allora perdonami Alfonso, eh“ con ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera,è stata protagonista di un battibecco con il conduttore. Per qualche istante, l’opinionista ha addirittura lasciato lo studio. Da allora, circolano voci sulla possibile sostituzione della moglie di Paolo Bonolis. Proprio mentre il toto-nomi sulla presunta sostituta si sta facendo sempre più insistente, la stessaha deciso dire il, facendo luce sulla situazione.lascia il GF Viplacon: le presunte sostitute “Se non posso esprimermi allora perdonami, eh“ con ...

