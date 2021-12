Smokey eyes magnetico e intenso | i tips per realizzarlo e le varianti da provare

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Loè una tecnica di make-up base che, aggiornata secondo gli ultimi trend e reinterpretata con le tonalità del momento, rappresenta uno degli effetti più d’impatto per valorizzare lo sguardo, rendendolo più sensuale e profondo. Realizzare unonon è così semplice come si pensa, e per evitare l’effetto “occhio da panda” bisogna conoscere la tecnica di esecuzione. Ecco come riuscirci e le alternative consigliate dai migliori make-up artist per un risultato preciso. Cos’è lo? Considerato da sempre il trucco occhi per eccellenza, è composto da diverse tonalità, dalle più chiare a quelle scure, sfumate in modo impeccabile tra loro: nella sua versione classica vede l’utilizzo dei toni scuri del grigio/nero. Oltre al classic black, gli altri colori usati ...

Il classicosi accende di riflessi con l'applicazione di cristalli! Un'altra idea interessante? L'applicazione dei cristalli a seguire la nostra linea di eyeliner, oppure in ...Le più audaci che non rinunciano allopotranno scegliere tra i toni gold/bronzo per un make up più naturale e adatto alle più chiare e ai toni intensi del blu per le più scure ...Beauty nerds assemble! GLAMOUR's very own Power List Breakthrough Makeup Brand winner, Vieve, has just launched an epic Shimmer Eye Wand and all we have to say about this is… about time! Vieve only ...