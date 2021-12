Advertising

Redblack100x100 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, il fondo #CVC ora punta i diritti tv del campionato - CalcioFinanza : #SerieA, il fondo #CVC ora punta i diritti tv del campionato - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, CVC ora punta i diritti tv del campionato: Il fondo di private equity CVC Capital Partners… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie CVC

...nata alla fine del 2019 da uno scorporo di Sisal e controllata dal fondo di private equity. ... concentra le proprie attività in Italia, con 46mila negozi affiliati attraverso cui offre unadi ......Le chiamate vengono gestite tramite due microfoni beamforming abbinati alla tecnologia Qualcomm... L'audio spaziale si basa sul già citato Dirac Virtuo, unadi algoritmi brevettati da Dirac ...Dopo la cessione del 100% di Sisal il fondo di private equity starebbe puntando ad altri affari sul territorio italiano.SportsPro presents a month-by-month look at the deal-making highlights in a year defined by huge broadcast contracts and new sponsorship entrants.