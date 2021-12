Ricciardi: "Non è il picco, a gennaio rialzo fortissimo. Al sicuro con la terza dose" (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terza dose di vaccino, contro Omicron, protegge dall’infezione e dallo sviluppo di malattia grave, anche se non del tutto. Lo ha detto a Sky TG24 Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica. “Il ciclo di base con due dosi protegge fortemente dalla malattia grave ma non dall’infezione - ha spiegato - per cui è necessario essere rafforzati nella protezione dalla dose di richiamo”. Ricciardi ha aggiunto: “Proprio ieri è uscito uno studio che dice che Omicron sembra meno violenta dal punto di vista della manifestazione clinica, ma per dire la parola fine su questo dobbiamo aspettare. Ci muoviamo in un terreno dove ci sono comunque tanti vaccinati, quindi prima di dire che è meno violenta dovremmo vedere quali sono gli effetti sulle persone non vaccinate, che nei Paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladi vaccino, contro Omicron, protegge dall’infezione e dallo sviluppo di malattia grave, anche se non del tutto. Lo ha detto a Sky TG24 Walter, presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica. “Il ciclo di base con due dosi protegge fortemente dalla malattia grave ma non dall’infezione - ha spiegato - per cui è necessario essere rafforzati nella protezione dalladi richiamo”.ha aggiunto: “Proprio ieri è uscito uno studio che dice che Omicron sembra meno violenta dal punto di vista della manifestazione clinica, ma per dire la parola fine su questo dobbiamo aspettare. Ci muoviamo in un terreno dove ci sono comunque tanti vaccinati, quindi prima di dire che è meno violenta dovremmo vedere quali sono gli effetti sulle persone non vaccinate, che nei Paesi ...

