"Non tornerà". Crolla la F1, Lewis Hamilton si ritira: la più autorevole delle conferme, "cosa c'è dietro davvero" (Di venerdì 24 dicembre 2021) La voce si rincorre dal termine della stagione, dalla controversa vittoria di Max Verstappen ad Abu Dhabi. La voce però è quella sul ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1, indiscrezioni confermate da Toto Wolff: sì, il britannico sette-volte campione del mondo ci sta pensando. Troppa la delusione e la rabbia per quanto accaduto all'ultima gara. E, nel frattempo, Hamilton ha tolto tutti i following sui social, insomma non segue nessuno: nemmeno la Mercedes. Il britannico si è trincerato in un lunghissimo silenzio, conferma del fatto che al ritiro ci sta pensando, davvero. E sarebbe clamoroso: una durissima vendetta contro il circus, privato della rivalità tra lui e Verstappen. Ma sarebbe anche una enorme rinuncia: Lewis non potrebbe più ambire all'ottavo titolo iridato, quello che lo renderebbe il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) La voce si rincorre dal termine della stagione, dalla controversa vittoria di Max Verstappen ad Abu Dhabi. La voce però è quella sul ritiro didalla Formula 1, indiscrezioni confermate da Toto Wolff: sì, il britannico sette-volte campione del mondo ci sta pensando. Troppa la delusione e la rabbia per quanto accaduto all'ultima gara. E, nel frattempo,ha tolto tutti i following sui social, insomma non segue nessuno: nemmeno la Mercedes. Il britannico si è trincerato in un lunghissimo silenzio, conferma del fatto che al ritiro ci sta pensando,. E sarebbe clamoroso: una durissima vendetta contro il circus, privato della rivalità tra lui e Verstappen. Ma sarebbe anche una enorme rinuncia:non potrebbe più ambire all'ottavo titolo iridato, quello che lo renderebbe il ...

Advertising

Ettore_Rosato : 'L'economia in Italia cresce come non mai,tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022' - a dirlo @vonderleyen. Chi… - stebellentani : “Ci sono poi un paio di punti sui quali palazzo Chigi ha fatto capire che non tornerà indietro: al rientro a gennai… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen osserva che 'l'Italia cresce come non mai' La presidente della Commissione Ue all'inaugurazione dell'… - Libero_official : Clamoroso in #Formula1, #Ecclestone si dice quasi certo del fatto che #Hamilton si ritirerà: 'Deve inseguire il suo… - rappys1 : Non disperate se anche questo natale si presenta freddo triste, equivoco, abbiamo gustato le gioie il passato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tornerà Discoteche chiuse, i gestori: "Questo è accanimento, 400 mila lavoratori dimenticati" "Si tornerà a favorire l'abusivismo e a ballare ovunque tranne dove c'è una licenza che lo permette"... con la chiusura di questi locali, si moltiplichino i festini abusivi, che non rispetteranno la ...

Meteo, forti piogge a Natale e Santo Stefano: caldo primaverile al Sud Maltempo a Santo Stefano Il tempo non darà segni di miglioramento nemmeno il 26 dicembre quando un'... Le precipitazioni interesseranno quasi tutta l'Italia mentre la neve tornerà a cadere debolmente ...

Fantaghirò, i 30 anni di una saga fantasy che non tornerà più (come la nostra infanzia) Wired Italia "Sia favorire l'abusivismo e a ballare ovunque tranne dove c'è una licenza che lo permette"... con la chiusura di questi locali, si moltiplichino i festini abusivi, cherispetteranno la ...Maltempo a Santo Stefano Il tempodarà segni di miglioramento nemmeno il 26 dicembre quando un'... Le precipitazioni interesseranno quasi tutta l'Italia mentre la nevea cadere debolmente ...