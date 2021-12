Nell’assegno unico cento euro in più al mese per ogni figlio disabile (Di venerdì 24 dicembre 2021) La maggiorazione dell'importo varia da 105 a 85 euro mensili in base alla condizione di disabilità (non autosufficienza, grave e media). Si aggiunge ai 175 euro mensili previsti invece per tutti i minori a carico (importo graduato in base all'Isee) Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 dicembre 2021) La maggiorazione dell'importo varia da 105 a 85mensili in base alla condizione di disabilità (non autosufficienza, grave e media). Si aggiunge ai 175mensili previsti invece per tutti i minori a carico (importo graduato in base all'Isee)

