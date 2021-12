NBA 2021-2022, a Natale si affrontano Golden State e Phoenix: sfida stellare tra le migliori ad Ovest, è Curry contro Paul e Booker (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mancano oramai pochissime ore all’attesissima sfida di Natale nella NBA, che vedrà contrapporsi quelle che sono le due squadre che conducono la classifica della Western Conference ma che detengono al tempo stesso i migliori record di tutto il campionato. Stiamo parlando dei Golden State Warriors e dei Phoenix Suns, che si affronteranno al Footprint Center della città dell’Arizona con inizio del match alle 23:00 ora italiana). Si tratta, appunto, di una sfida tra le due compagini che hanno ottenuto fin qui il maggior numero di vittorie (25 per entrambe) e il minor numero di sconfitte di tutta la Lega: cinque per i Warriors, sei invece per i Suns. Nell’ultima partita disputata questa notte successo sia per Golden State che per ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mancano oramai pochissime ore all’attesissimadinella NBA, che vedrà contrapporsi quelle che sono le due squadre che conducono la classifica della Western Conference ma che detengono al tempo stesso irecord di tutto il campionato. Stiamo parlando deiWarriors e deiSuns, che si affronteranno al Footprint Center della città dell’Arizona con inizio del match alle 23:00 ora italiana). Si tratta, appunto, di unatra le due compagini che hanno ottenuto fin qui il maggior numero di vittorie (25 per entrambe) e il minor numero di sconfitte di tutta la Lega: cinque per i Warriors, sei invece per i Suns. Nell’ultima partita disputata questa notte successo sia perche per ...

Advertising

SkySportNBA : NBA, LeBron James insegue il record di punti segnati a Natale di Kobe Bryant #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA Christmas Day: le giocate più spettacolari degli ultimi 10 anni. VIDEO #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA Christmas Day su Sky Sport: cinque partite da non perdere #SkyNBA #NBA - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA Christmas Day, non solo Bernard King: le 10 migliori prestazioni individuali di Natale #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA Christmas Day, non solo Bernard King: le 10 migliori prestazioni individuali di Natale #SkyNBA #NBA -