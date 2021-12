Milan, Ibrahimovic recupera per la Roma: ginocchio ok dopo i test (Di venerdì 24 dicembre 2021) Buone notizie a poche ore dal Natale per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti si è sottoposto a dei test per valutare il sovraccarico al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Empoli e chiudere anticipatamente il suo 2021. Nessun problema particolare per l’attaccante, che a meno di imprevisti sarà quindi a disposizione di Pioli alla ripresa degli allenamenti e potrà scendere in campo per Milan-Roma, in programma il 6 gennaio alla ripresa del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Buone notizie a poche ore dal Natale per ile per Zlatan. Lo svedese infatti si è sottoposto a deiper valutare il sovraccarico alche lo ha costretto a saltare la trasferta di Empoli e chiudere anticipatamente il suo 2021. Nessun problema particolare per l’attaccante, che a meno di imprevisti sarà quindi a disposizione di Pioli alla ripresa degli allenamenti e potrà scendere in campo per, in programma il 6 gennaio alla ripresa del campionato. SportFace.

